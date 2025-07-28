В Госдуме обратились к украинцам после победы российской саблистки на ЧМ

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поздравил российскую саблистку Яну Егорян с победой на чемпионате мира по фехтованию и обратился к украинцам, пожелав им сохранять самообладание и терпимость.

Его слова приводит РИА Новости.

«Не надо заниматься политикой, им надо заниматься спортом и его развитием. А политическим силам Украины и других стран надо сказать: «Ребята, не вмешивайте спорт, МОК в свою политику. Занимайтесь своими политическими делами, но без спорта», — заявил он.

Егорян одолела в финале представительницу Польши Зузанну Цесляр. Поединок завершился со счетом 15:11. В полуфинале Цесляр одолела украинку Алину Комащук.

Егорян стала трехкратной чемпионкой мира (2015, 2019, 2025). Также на ее счету две победы на Олимпиаде 2016 года.

Губерниев назвал Егорян лицом мирового фехтования

Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены принимают участие в нейтральном статусе. В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов.