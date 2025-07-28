Российские рапиристки уступили сборной Украины в 1/8 финала ЧМ

Женская сборная России проиграла команде Украины в командной рапире в 1/8 финала чемпионата мира по фехтованию в Тбилиси.

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В составе российской команды выступили Полина Козаева, Марта Мартьянова и Виталина Анащенкова. Встреча завершилась со счетом 45:36 в пользу Украины.

В четвертьфинале украинские саблистки встретятся с командой Италии.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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