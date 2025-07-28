Рапиристка Мартьянова высказалась о поражении от Украины на ЧМ

Российским рапиристкам очень тяжело принять поражение от сборной Украины в 1/8 финала командного турнира на чемпионате мира, заявила «Матч ТВ» участница поединка Марта Мартьянова.

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В понедельник женская сборная России проиграла команде Украины в командной рапире в 1/8 финала чемпионата мира со счетом 36:45.

— Сегодня у нас не получилось показать хорошее фехтование. Мы понимали, что будет тяжело, лёгких боёв тут не будет, но принять поражение очень тяжело. Вчера показали хорошее фехтование, сегодня произошло то, что произошло. Хотя тот же настрой, то же желание. До половины шло нормально, но потом нервы сделали свое дело. Кто‑то впервые на чемпионате мира, это тоже сказалось. Конечно, я недовольна собой, причем на протяжении всего турнира. Есть какие‑то хорошие моменты, но я точно не могу сказать, что чем‑то довольна. Мы ещё обговорим причины, но сейчас… знаете, как будто мир рухнул перед глазами, — сказала Мартьянова «Матч ТВ».

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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