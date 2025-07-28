Стала известна причина, по которой россияне смогли поучаствовать в Универсиаде

‎Глава Российского студенческого спортивного союза Сергей Крюков рассказал благодаря чему российские спортсмены приняли участие в Универсиаде (16-27 июля).

© FISU

‎

‎«Я хочу поблагодарить министра спорта Российской Федерации, президента Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева, который сам ездил в Лозанну встречаться с руководством FISU и активно нас поддерживал», — приводит слова Крюкова «Спорт-Экспресс».

‎Также Крюков рассказал, что всего им удалось принять 40 спортсменов в 9 видах спорта из 22 российских вузов. Он также выразил отдельную благодарность университетам, в которых учатся студенты-спортсмены, и их ректорам. По его словам, больше всего спортсменов представляли НГУ им. Лесгафта (Санкт-Петербург).

‎

‎Крюков отметил, что больше медалей принесли студенты Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма (Казань): пловец Александр Степанов трижды поднимался на пьедестал, дважды завоевав золото. Также он упомянул победителей по настольному теннису в парном разряде Илью Симакина и Егора Агафонова.

‎

‎Кроме того, Крюков выделил пловца Николая Колесникова из Калужского госуниверситета, в активе которого также три медали, включая одну золотую. Он добавил, что другой пловец, Александр Щеголев из петербургского Политеха, выиграл серебро и бронзу. Теннисистка Алевтина Ибрагимова из РУС ГЦОЛИФК, по словам Крюкова, завоевала серебро в одиночном разряде и бронзу в паре.

‎

‎Всего россияне завоевали 16 медалей на Универсиаде.