Дзюдоист Адамян рассказал о предложениях перейти в другую сборную

Российский дзюдоист Арман Адамян заявил «Матч ТВ», что хочет бороться за свою сборную, несмотря на предложения о переходе в другие страны.

© Федерация дзюдо России

Международный олимпийский комитет (МОК) в июне 2024 года допустил четверых российских дзюдоистов до участия в летних Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. В список вошли Элис Старцева, Валерий Ендовицкий, Дали Лилуашвили и Махмадбек Махмадбеков. Всего у сборной России было 12 квот для участия в Играх — 7 мужских и 5 женских. Глава федерации дзюдо России Сергей Соловейчик позднее сообщил, что российские дзюдоисты не выступят на Играх‑2024.

После недопуска российских дзюдоистов на ОИ‑2024 некоторые спортсмены поменяли спортивное гражданство.

— Несколько дзюдоистов из России взяли медали на ОИ‑2024, выступая за другие страны. После Игр возникла тенденция: российские дзюдоисты перешли бороться за другие сборные. Что ты об этом думаешь?

— Да, многие спортсмены ушли из нашей сборной из‑за недопуска и других причин. Ко мне тоже обращались с предложением уйти в другую сборную. Но у меня никогда не возникало таких мыслей, я не думал уезжать. Я себя здесь комфортно чувствую. Хорошо, что у меня здесь есть все условия. В Санкт‑Петербурге Михаил Рахлин и местная федерация помогают. Я патриот, начал бороться здесь и закончу здесь тоже, — сказал Адамян «Матч ТВ».

В июне Адамян стал третьим на чемпионате мира по дзюдо в Венгрии. В 2023 году он взял золото в Катаре.