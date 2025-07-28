Экс-тренер Авериных обвинила Винер в своем разрыве с гимнастками

Экс-тренер гимнасток Авериных критически высказалась об Ирине Винер.

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Дина и Арина Аверины на Олимпиаде 2021 года в Токио заняли 2-е и 4-е места соответственно в личном многоборье по художественной гимнастике. Тогда они тренировались у Веры Шаталиной, которая сейчас дала интервью на ютуб-канале RGcenter No1.

– Очень много также обсуждалось, что на чемпионат мира после Олимпийских игр вы не поедете. Можем мы узнать причину?

– Да, девочки сказали, что они не хотят больше, не могут со мной тренироваться. Меня в этой ситуации больше всего поразила Ирина Александровна (Винер). Потому что они (гимнастки) уже взрослые, по 23 года. Знаете, выработка получилась такая немножечко. Да, может быть, я где-то неправа была, но они тоже.

Очень много посторонних людей приняло в этом конфликте не последнюю роль. Не буду этих людей озвучивать, но они помогли нашему расставанию. Потому что когда есть тетенька, такая как Вера Николаевна (Шаталина), которая говорит: «Девочки, да, закончилась Олимпиада, если вы хотите остаться, надо тренироваться, надо чистые ноги, надо новую программу, надо вот это, надо то». Может быть, это не всем нравилось.

А были рядом люди, которые просто «гладили» и говорили: «Не обращайте на нее внимания, вы и так конфетки и супер». А кому это нравится?

Во-вторых, очень много нашему разрыву помогла та же Ирина Александровна, которая все время не очень лестно обо мне отзывалась в присутствии моих учеников. А это остается, естественно, какой-то осадочек. И еще могу сказать, что когда тебе говорят то, что ты не заслуживаешь, это тоже накапливается. Ей всегда нравилось, когда я расстраивалась. Вот это было такое.

Ну и, когда мы подошли, я думала, девочки скажут, лично я ожидала такую фразу: «Ирина Александровна, у нас разладились отношения, помогите нам, может быть, мы как-то вместе придем, давайте ее решим (проблему)». Они не сказали этих слов, было очень коротко: «Мы не хотим, мы больше не можем». А реакция Ирины Александровны была: «Девочки, я вас поняла, вы свободны». Вот это меня убило вообще, полностью убило. «Вы свободны, а ты останься».

Был очень нелицеприятный разговор, 40 минут где-то он продолжался, хотя у нее было очень хорошее настроение, но она не ожидала, что такое будет, что они вот так вот скажут. Честно говоря, мне тоже показалось, что она была немножко в шоке, хотя она все делала для того, чтобы у нас были плохие отношения, особенно последние три года. Но для нее это тоже была неожиданность – а может, и не неожиданность. Может быть, я себе просто что-то напридумывала.

Во всяком случае я сказала все, что мне не нравится, Ирине Александровне. И потом я сказала: «Вы знаете, я так устала, я пошла домой». И ушла, – рассказала Шаталина.

Дина и Арина Аверины объявили о завершении спортивной карьеры в 2024 году.