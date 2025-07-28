Российского пловца дисквалифицировали в финале ЧМ

Российский пловец Кирилл Пригода дисквалифицирован по итогам финального заплыва на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в Сингапуре.

Победителем заплыва стал китаец Цинь Хайян, показавший результат 58,23 секунды. Второе место занял итальянец Николо Мартиненги (отставание - 0,35 секунды), третьим - представитель Киргизии Денис Петрашов (58,88). Пригода финишировал четвертым, однако позднее организаторы дисквалифицировали спортсмена. Россиянин Данил Семьянинов показал восьмой результат (+1,32).

Пригоде 29 лет, он является трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира, семикратным чемпионом мира на короткой воде. В активе 27-летнего Семьянинова бронза мирового первенства на короткой воде в комбинированной эстафете 4х100 м.

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. На данный момент на турнире они завоевали 9 наград (3 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые). В медальном зачете лидирует сборная Китая (10 золотых, 5 серебряных, 1 бронзовая награда).

Чемпионат мира завершится 3 августа.