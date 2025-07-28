Чикунова высказался о выходе в финал ЧМ после неудачного старта

«База, просто база». Чикунова о выходе в финал ЧМ после неудачного старта
Российская пловчиха Евгения Чикунова высказалась о своем выходе в финал чемпионата мира, который проходит в Сингапуре.
На дистанции 100 метров брассом Чикунова показала время 1.05,97 в полуфинале, став третьей в своем заплыве и четвертой по сумме.
«Восьмая начинала? Нормально, ха-ха. А приплыла третья. Ну, база, просто база! Мой первый полтинник – грустно, сильно. Ничего удивительного, если честно. Видела, что пока я начинала что‑то делать, соперница уже летит в воду. Было заметно. Но это не главное. Легче стало после заплыва, когда понимаешь, что все: ты в финале, и остался последний рывок. В этом плане полегче. С утра тренер сказала: «Женя, делай все, нужно отбираться в полуфинал». От нее было это удивительно слышать, обычно мы были уверены, что я отберусь. А тут она такое говорит. Если уж тренер сомневается, то у меня тоже появились сомнения. Но перед полуфиналом такого не было», – сказала Чикунова.
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