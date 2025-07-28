Чикунова высказался о выходе в финал ЧМ после неудачного старта

Российская пловчиха Евгения Чикунова высказалась о своем выходе в финал чемпионата мира, который проходит в Сингапуре.

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На дистанции 100 метров брассом Чикунова показала время 1.05,97 в полуфинале, став третьей в своем заплыве и четвертой по сумме.