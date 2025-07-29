Лифинцев высказался о седьмом месте на 100‑метровке на спине в рамках ЧМ

Пловец Мирон Лифинцев заявил, что усвоил урок по итогам финала на 100 метров на спине в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре.

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Во вторник Лифинцев стал седьмым в финальном заплыве, показав результат 52,51 секунды. Он уступил победителю Питеру Кутзе из ЮАР 0,66 секунды.

— Поражение принято, урок усвоен. Еще увидимся, — написал Лифинцев в Telegram‑канале.

Лифинцев примет участие в квалификации комбинированной эстафеты на ЧМ в Сингапуре.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа.

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