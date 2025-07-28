Украинская штангистка отказалась от совместного фото с россиянкой

Украинская штангистка Злата Михович отказалась от совместного фотографирования с призерами первенства Европы, среди которых была россиянка Айсылу Нигматзянова. Об этом ТАСС сообщил один из зрителей, присутствовавший на церемонии награждения.

В понедельник были разыграны медали у спортсменок до 15 лет в весовой категории до 58 кг. Победу одержала турчанка Тугба Кивикоглу, набравшая в сумме 166 кг. Второе место заняла Нигматзянова (165), третье - итальянка Гвендалина Катена (153). Михович, ставшая в итоге четвертой, получила малую бронзовую награду в толчке.

После окончания награждения всех ее участников, включая чиновников, вручавших медали, пригласили на совместную церемонию фотографирования. Однако украинская спортсменка отказалась от участия в церемонии и быстро покинула помост. Двумя днями ранее не стал фотографироваться вместе с россиянином Бейбулатом Назировым другой представитель Украины Марк Хвиздон.

Первенство Европы среди юношей и спортсменов до 15 лет проходит с 23 по 31 июля в Мадриде. Россияне и белорусы выступают на турнире в нейтральном статусе.