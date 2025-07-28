Велогонщик Симмонс сделал предложение девушке после окончания "Тур де Франс"

Газета.Ru

Американский велогонщик Куинн Симмонс сделал предложение своей девушке после финиша на «Тур де Франс». Об этом сообщает NBC.

Американский велогонщик сделал девушке предложение на «Тур де Франс»
© Global Look Press

Заключительный, 21-й этап состоялся 27 июля и завершился на Елисейских полях в Париже.

Победу в веломногодневке одержал словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates. Второе место в общем зачете занял Йонас Вингегор из Дании, третье — немец Флориан Липовиц. Россиянин Александр Власов стал 27-м, а Симмонс занял 59 место.

21 июля сообщалось, что футболист английского «Челси» Коул Палмер расстался с девушкой, потому что она год уговаривала его жениться.

Девушка сама сделала предложение 23-летнему футболисту и год уговаривала его на свадьбу. Палмер ответил отказом и расстался с ней, заявив, что он «слишком молод для брака» и хочет сосредоточиться на карьере.

14 июля «Челси» стал победителем проходящего в США клубного чемпионата мира по футболу. В финальном поединке лондонский клуб разгромил французский «ПСЖ» со счетом 3:0.

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