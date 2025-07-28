Актер из «Игры престолов» обновил мировой рекорд в становой тяге

Актер из «Игры престолов» Бьернссон обновил мировой рекорд в становой тяге.

Как сообщает Sport Baza, на соревнованиях в немецком Нойкирхене исландец Хафтор Бьернссон поднял вес в 505 килограммов. Для этого использовались специальный костюм и ремни, разрешенные правилами.

Предыдущий рекорд (501 кг) также принадлежал Бьернссону и был установлен в 2020 году.

36-летний Бьернссон известен ролью Григора Клигана (по прозвищу Гора) в сериале «Игра престолов».