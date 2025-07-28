Актер из «Игры престолов» обновил мировой рекорд в становой тяге

Хафтор Бьернссон, сыгравший Гору в «Игре престолов», установил новый мировой рекорд в становой тяге. Он поднял штангу весом 505 кг
Актер из «Игры престолов» Бьернссон обновил мировой рекорд в становой тяге.
Как сообщает Sport Baza, на соревнованиях в немецком Нойкирхене исландец Хафтор Бьернссон поднял вес в 505 килограммов. Для этого использовались специальный костюм и ремни, разрешенные правилами.
Предыдущий рекорд (501 кг) также принадлежал Бьернссону и был установлен в 2020 году.
36-летний Бьернссон известен ролью Григора Клигана (по прозвищу Гора) в сериале «Игра престолов».
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