Украинская штангистка отказалась чествовать чемпионку Европы из России

Бронзовый призер юниорского чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Мадриде украинка Александра Чмух досрочно покинула церемонию награждения, не став дожидаться, когда в честь россиянки Дарьи Кузнецовой, победившей на соревнованиях, будет поднят флаг. Об этом ТАСС сообщил один из зрителей, присутствовавший на церемонии награждения.

Кузнецова, выступающая в весовой категории до 69 кг, набрала в сумме 199 кг. Второе место заняла штангистка из Польши Ига Бурда (196 кг), украинка Чмух стала третьей с результатом 188 кг.

Российская спортсменка аплодировала, когда вручали медаль украинке. Чмух, в свою очередь, стояла во время награждения Кузнецовой, сцепив руки в замке, и досрочно покинула пьедестал, не дожидаясь, когда в честь победительницы будет поднят бирюзовый флаг AIN, под которым выступала россиянка.

Первенство Европы среди юношей и спортсменов до 15 лет проходит с 23 по 31 июля в Мадриде. Россияне и белорусы вынуждены выступать на этом турнире в нейтральном статусе.