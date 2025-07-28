Путин поздравил Яну Егорян с победой на чемпионате мира — 2025

Президент России Владимир Путин поздравил двукратную олимпийскую чемпионку 2016 года, российскую саблистку Яну Егорян с победой в индивидуальном турнире на чемпионате мира – 2025 по фехтованию в Тбилиси. Для 31-летней Егорян это золото стало дебютным личным с ЧМ.

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