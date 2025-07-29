Российская синхронистка поплавала вниз головой во время беременности

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина показала занятия спортом во время беременности. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

© Соцсети

На кадрах запечатлено, как синхронистка, которая находится на восьмом месяце беременности, плавает в бассейне вниз головой. Также она поделилась, что помимо занятий в бассейне делала зарядку.

«Видео, которое вы видите, записано ровно за месяц до родов, 17 июня. И это был мой последний день абонемента в фитнес. Так что спорт мне очень помог и конечно же подготовленное тело намного лучше переносит беременность и роды. И сейчас ребёнка на руках каждый день таскать проще», — поделилась она.

17 июля 35-летняя Шишкина родила сына. Мальчика назвали Андреем.

Шишкина — трехкратная олимпийская чемпионка в групповых упражнениях (2012, 2016 и 2020), 14-кратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы. Она завершила спортивную карьеру после Олимпийских Игр в Токио. С 9 февраля 2022 года спортсменка ведет свой канал «Без воды» на YouTube, где берет интервью у российских знаменитостей.