Два российских велогонщика получили нейтральный статус

Российские велогонщики Захар Кимаковский и Вероника Солозобова получили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях, сообщает пресс‑служба Международного союза велосипедистов (UCI).

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18‑летний Кимаковский является победителем международных соревнований Гран‑при Санкт‑Петербурга, а также первенства России в велотреке. 17‑летняя Солозобова выступает в трековых гонках и также побеждала на международных и всероссийских турнирах.

Нейтральный статус позволит спортсменам принимать участие в крупнейших соревнованиях под эгидой UCI.