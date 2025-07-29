Дмитрий Губерниев: «В Сингапуре отношение либо спокойное, либо восторженное к тому, что русские приехали. Третьего варианта нет»
Губерниев рассказал, как относятся к россиянам на ЧМ по водным видам спорта.
«Я много был на чемпионатах мира, на Олимпиадах. В Сингапуре отношение либо спокойное, либо восторженное к тому, что русские приехали. Третьего варианта нет. Невозможно представить, что кто-то нос воротит. А нас пугали... Нормальное отношение. Мы ходим тут, как короли. К примеру, в пресс-центре встретился с французами и итальянцами. Люди рады и счастливы. Прекрасные взаимоотношения, никаких проблем нет и быть не может. Я всем говорю, что мы из России, в ответ слышу: «Ой, классно». Либо же нейтральная реакция, спокойно улыбаются. Мы все здесь равные журналисты. И спортсмены равные. Флаг и гимн вернем!» — сказал Дмитрий Губерниев.
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