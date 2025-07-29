Россияне выиграли серебро ЧМ-2025 в синхронных прыжках с вышки

Прыгуны в воду Руслан Терновой и Никита Шлейхер стали серебряными призёрами чемпионата мира — 2025 в синхронных прыжках с вышки 10 м. Они боролись за золото вплоть до заключительного прыжка и уступили менее балла победителям, набрав в сумме 428,70.

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Победу одержали китайцы Цзылун Чэн и Цзыфэн Чжу с результатом 429,63 балла. Тройку призёров замкнули американцы Карсон Тайлер и Джошуа Хедберг (410,70).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. Результаты: