Никита Шлейхер: «Отдали последний прыжок. Все равно доволен медалью, так как она для меня первая»

Sports.ru

Никита Шлейхер заявил, что испытывает смешанные чувства после серебра ЧМ.

Прыгун Шлейхер поделился чувствами после серебра ЧМ
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Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали серебро в синхронных прыжках с 10-метрвой вышки на чемпионате мира в Сингапуре. Они меньше балла уступили китайцам Чжу Цзыфэню и Чэн Цзылуню, которые ошиблись на четвертом прыжке.

«Смешанные чувства немного. Отдали последний прыжок, обидно очень, но что есть, то есть. Все равно доволен медалью, так как она для меня первая», — сказал Шлейхер.
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