Прыгун Шлейхер поделился чувствами после серебра ЧМ

Никита Шлейхер: «Отдали последний прыжок. Все равно доволен медалью, так как она для меня первая»
Никита Шлейхер заявил, что испытывает смешанные чувства после серебра ЧМ.
Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали серебро в синхронных прыжках с 10-метрвой вышки на чемпионате мира в Сингапуре. Они меньше балла уступили китайцам Чжу Цзыфэню и Чэн Цзылуню, которые ошиблись на четвертом прыжке.
«Смешанные чувства немного. Отдали последний прыжок, обидно очень, но что есть, то есть. Все равно доволен медалью, так как она для меня первая», — сказал Шлейхер.
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