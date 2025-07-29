Прыгун Шлейхер поделился чувствами после серебра ЧМ

Никита Шлейхер заявил, что испытывает смешанные чувства после серебра ЧМ.

Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали серебро в синхронных прыжках с 10-метрвой вышки на чемпионате мира в Сингапуре. Они меньше балла уступили китайцам Чжу Цзыфэню и Чэн Цзылуню, которые ошиблись на четвертом прыжке.