Россияне остались без медалей ЧМ в плавании 50 м на спине

Пловцы Климент Колесников и Мирон Лифинцев не смогли завоевать наград на дистанции 100 м на спине на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре. Они заняли шестое и седьмое места соответственно.

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Победу одержал южноафриканец Питер Кётце с результатом 51,85 секунды. Второе место занял итальянец Томас Чеккон с отставанием 0,05. Тройку призёров замкнул француз Йоанн Ндойе-Бруар (0,07).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 100 м на спине. Результаты: