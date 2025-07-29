Россияне остались без медалей ЧМ в плавании 50 м на спине

Климент Колесников и Мирон Лифинцев остались без медалей ЧМ в плавании 50 м на спине
Пловцы Климент Колесников и Мирон Лифинцев не смогли завоевать наград на дистанции 100 м на спине на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре. Они заняли шестое и седьмое места соответственно.
Победу одержал южноафриканец Питер Кётце с результатом 51,85 секунды. Второе место занял итальянец Томас Чеккон с отставанием 0,05. Тройку призёров замкнул француз Йоанн Ндойе-Бруар (0,07).
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 100 м на спине. Результаты:
- Питер Кётце (ЮАР) — 51,85.
- Томас Чеккон (Италия) — отставание 0,05.
- Йоанн Ндойе-Бруар (Франция) +0,07.
- Хуберт Кош (Венгрия) +0,35.
- Оливер Морган (Великобритания) +0,52.
- Климент Колесников (Россия) +0,53.
- Мирон Лифинцев (Россия) +0,66.
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