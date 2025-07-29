Климент Колесников и Мирон Лифинцев остались без медалей ЧМ в плавании 50 м на спине

Чемпионат.com

Пловцы Климент Колесников и Мирон Лифинцев не смогли завоевать наград на дистанции 100 м на спине на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре. Они заняли шестое и седьмое места соответственно.

Россияне остались без медалей ЧМ в плавании 50 м на спине
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Победу одержал южноафриканец Питер Кётце с результатом 51,85 секунды. Второе место занял итальянец Томас Чеккон с отставанием 0,05. Тройку призёров замкнул француз Йоанн Ндойе-Бруар (0,07).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 100 м на спине. Результаты:

  1. Питер Кётце (ЮАР) — 51,85.
  2. Томас Чеккон (Италия) — отставание 0,05.
  3. Йоанн Ндойе-Бруар (Франция) +0,07.
  4. Хуберт Кош (Венгрия) +0,35.
  5. Оливер Морган (Великобритания) +0,52.
  6. Климент Колесников (Россия) +0,53.
  7. Мирон Лифинцев (Россия) +0,66.
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