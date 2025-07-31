Россиянка вышла в финал ЧМ в Сингапуре в прыжках в воду с 10‑метровой вышки

Екатерина Беляева, выступающая в нейтральном статусе, вышла в финал соревнований в прыжках в воду с 10‑метровой вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Беляева по итогам пяти попыток набрала 293 балла и заняла 10‑е место. В финал вышли 12 спортсменок, первую строчку с результатом 394,65 балла заняла китаянка Чэнь Юйси.

Юлия Тимошинина набрала 246,95 балла и завершила борьбу за медали, став 16‑й в полуфинале.

Финал в этой дисциплине пройдет позднее в четверг, начало — в 13:15 мск.

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