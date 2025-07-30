Российский пловец сравнил уровень конкуренции на ЧМ в Будапеште и Сингапуре

Пловец чемпион мира на короткой и длинной воде Мирон Лифинцев сравнил уровень конкуренции в Будапеште и Сингапуре. Ранее он завоевал пять золотых медалей на ЧМ-2024 в 25-метровом бассейне, а сегодня стал первым в эстафете на ЧМ-2025 (50 метров).

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