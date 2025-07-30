Российские гребцы-слаломисты пропустят первенство Европы в Словении из-за сложной логистики

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Российские гребцы-слаломисты пропустят первенство Европы в Словении.

Российские гребцы-слаломисты пропустят первенство Европы из-за логистики
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Юниорское и молодежное первенство Европы пройдет в словенском Солкане с 30 июля по 3 августа.

«Из-за сложной логистики, трудностей с доставкой спортоборудования и оформлением документов было принято решение, что российские слаломисты не будут участвовать в первенстве Европы. Напомним, что на первенство мира во Франции половине членов команды не получилось оформить въездные визы в эту страну, вследствие чего россияне выступили в Фуа не в полном составе», – сообщили в Федерации гребного слалома России.
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