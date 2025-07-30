Российская пловчиха-рекордсменка рассказала о страхе перед ипотекой

Российская пловчиха Евгения Чикунова высказалась о процентных ставках по ипотеке. Об этом сообщает Forbes.

«Я когда смотрю на нее, мне становится страшно примерно за всех людей. Да и когда смотришь сколько лет тебе придется платить, это пугает тоже», — заявила Чикунова.

Пловчиха добавила, что старается откладывать деньги на покупку собственного жилья.

Россиянка призналась, что очень любит тратить деньги.

«Поэтому сборы спасают — процент расходов снижается минимум на 70 процентов. Там соблазнов на сборах меньше», — добавила спортсменка.

Ранее Чикунова пожаловалась на условия тренировок на чемпионате мира (ЧМ) по водным видам спорта в Сингапуре. Спортсменка отметила, что в бассейне очень тесно. В 2023-м на чемпионате России пловчиха установила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом.