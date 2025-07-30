ВФЛА прокомментировала переход многоборки в Турцию

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) находится в стадии изучения письма от турецкой федерации по поводу смены спортивного гражданства многоборки Софии Якушиной. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.

Ранее 19-летняя Якушина, занявшая на прошлогоднем чемпионате страны второе место в семиборье, рассказала ТАСС, что стала гражданкой Турции с сохранением гражданства РФ. По словам спортсменки, она пошла на такой шаг ради того, чтобы быть уверенной, что возможность ее выступления на Олимпиаде-2028 не будет зависеть от политики.

"Мы получили официальное обращение от федерации Турции, изучаем его с юристами. Якушина обещала приехать к нам в Казань", - сказал Ярышевский.

С 7 по 10 августа Казань примет чемпионат России по легкой атлетике.