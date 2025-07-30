Губерниев оценил выступление российских фехтовальщиков на ЧМ

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что российские спортсмены показали хороший результат на чемпионате мира по фехтованию в Грузии.

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Россияне завоевали три медали на турнире в Тбилиси. Яна Егорян стала победительницей соревнований саблисток. Кирилл Бородачев выиграл серебряную медаль в соревнованиях рапиристов. Кристина Ясинская, Айзанат Муртазаева, Милен Бавуге Хабимана и Яна Бекмурзова завоевали серебро в командном турнире шпажисток.

— Мы же прекрасно понимаем, что от осинки не родятся апельсинки. Не прошло даром время, когда мы не выступали. В любом случае где‑то судейский корпус, где‑то наше мироощущение притупилось. Поэтому сейчас российский спорт начал вдыхать полной грудью. Но не весь, к сожалению, (только) там, где мы выступаем, (где есть) возможность мировой конкуренции. Мы только на середине этого вдоха. А дальше мы уже начнем дышать нормально и нормально выступать. Егорян доказала, что она один из лидеров российского спорта. Она сейчас родила, вернулась, стала трехкратной чемпионкой мира, доказала свое величие. Она лицо российского спорта за рубежом после этой победы. Фехтовальщики молодцы. Нам же нужно возвращаться не только в, условно говоря, плавательный бассейн и на футбольную дорожку. Нам нужно возвращаться еще в различные техкомы, в судейские комитеты, во всевозможные отделения самых разных федераций для того, чтобы взаимодействовать. Нас оттуда выкидывали, сейчас мы заново пытаемся эти места занять. Поэтому это дорога не одного дня и даже не одного года, может быть. Люди вернулись, а у нас многие сейчас опять спрашивают: «Они купаться приехали, или просто вжик, вжик, уноси готовенького?» Нет, все не так просто, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступили на соревнованиях в нейтральном статусе.

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