Успех саблистки Егорян объяснили злостью

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян сумела впервые выиграть чемпионат мира в личном турнире саблисток в том числе благодаря своей злости на дорожке. Такое мнение ТАСС высказала трехкратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира Галина Горохова.

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Российские фехтовальщики завоевали одну золотую и две серебряные медали на чемпионате мира в Тбилиси. Серебряными призерами стали рапирист Кирилл Бородачев и команда шпажисток.

"Егорян - злая девчонка. Она выиграла, потому что у нее есть злость, она кричит, делает все, что может, - сказала Горохова. - Как выступили саблистки в команде (россиянки уступили китаянкам в 1/8 финала - прим. ТАСС), это кошмар. У них особой конкуренции в мире нет, пять человек между собой крутились. Ни злости, ничего. В личных соревнованиях в тройку попадают, а в командах их в последнее время Ольга Никитина выручала на чемпионатах мира. Остальным же нашим красавицам надо становиться зверями, на них бросаются как на врагов народа. Я всегда говорила, что спорт - это война без крови, поэтому на дорожке надо относиться к сопернику со всей ненавистью".