Успех саблистки Егорян объяснили злостью

Горохова считает, что саблистка Егорян стала чемпионкой мира благодаря своей злости
Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян сумела впервые выиграть чемпионат мира в личном турнире саблисток в том числе благодаря своей злости на дорожке. Такое мнение ТАСС высказала трехкратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира Галина Горохова.
Российские фехтовальщики завоевали одну золотую и две серебряные медали на чемпионате мира в Тбилиси. Серебряными призерами стали рапирист Кирилл Бородачев и команда шпажисток.
"Егорян - злая девчонка. Она выиграла, потому что у нее есть злость, она кричит, делает все, что может, - сказала Горохова. - Как выступили саблистки в команде (россиянки уступили китаянкам в 1/8 финала - прим. ТАСС), это кошмар. У них особой конкуренции в мире нет, пять человек между собой крутились. Ни злости, ничего. В личных соревнованиях в тройку попадают, а в командах их в последнее время Ольга Никитина выручала на чемпионатах мира. Остальным же нашим красавицам надо становиться зверями, на них бросаются как на врагов народа. Я всегда говорила, что спорт - это война без крови, поэтому на дорожке надо относиться к сопернику со всей ненавистью".
"Когда я выступала, у нас все пять человек в команде были чемпионками мира - вот это команда. В рапирах, к примеру, такой была только одна - Инна Грачева (Дериглазова). Надо иметь хотя бы по два сильных человека в команде. В женской шпаге, например, никого из прежнего состава не было. И они молодцы - стали вторыми. Парень, который выиграл серебро, впервые выступал на чемпионате мира. Считаю, что в современной обстановке это подвиг", - добавила она.
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