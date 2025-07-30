Француз установил мировой рекорд на дистанции 200 м комплексным плаванием

Француз Леон Маршан установил мировой рекорд на дистанции 200 метров комплексным плаванием на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.В полуфинале Маршан преодолел дистанцию за 1 минуту 52,69 секунды. Ранее рекорд принадлежал американцу Райану Лохте (1.54,00), это достижение было установлено в июле 2011 года.

Илья Бородин, выступающий в нейтральном статусе, не сумел пробиться в финал, показав 11‑е время (+4,98).

Маршану 23 года, он является четырехкратным олимпийским чемпионом, пятикратным чемпионом мира.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

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