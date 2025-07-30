Российские пловцы стали чемпионами мира в смешанной эстафете

Российские пловцы завоевало золото в комбинированной смешанной эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

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В составе команды в финале выступали: Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова. Наши спортсмены показали время 3 минуты 37,97 секунд в финальном заплыве - это новый рекорд первенств планеты. Серебро досталось китайским пловцам (3.39,99), замкнули тройку лидеров канадцы (3.40,90).

Напомним, что чуть ранее сегодня Кирилл Пригода стал серебряным призером чемпионата мира на дистанции 50 метров брассом. Турнир в Сингапуре завершится 3 августа.