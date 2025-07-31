Пловец Митюков рассказал, почему его родители переехали в Европу

Швейцарский пловец с российскими корнями Роман Митюков поделился историей переезда его родителей в Европу.

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«Я родился в Швейцарии, а родители у меня с постсоветского пространства. Мама жила в Узбекистане, папа в Таджикистане. Но они русские. Познакомились в Средней Азии, стали жить вместе, а в 90-е, когда после развала СССР в этих странах начались трудности, они приняли решение переехать в Европу», — сказал Митюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Митюков выступает на чемпионате мира 2025 года по водным видам спорта в Сингапуре. Роман вышел в полуфинал на 200 м на спине. Его результат — 1.56,15 (третье место).