Путин поздравил российских пловцов с победой на ЧМ в Сингапуре

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских пловцов Дарью Трофимову, Дарью Клепикову, Кирилла Пригоду, Мирона Лифинцева с победой в смешанной комбинированной эстафете на дистанции 4x100 м на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре и отметил мастерство и сплоченность команды.

"Поздравляю вас с "золотом" чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. В комбинированной смешанной эстафете - одной из наиболее сложных и престижных дисциплин - вы выступили как крепкая, сплоченная команда. В напряженном финальном состязании продемонстрировали победный темп и опередили всех соперников. Мастерство, чувство локтя, выдержка и сила духа помогли вам стать чемпионами, показать высокий уровень российской школы подготовки пловцов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Президент пожелал спортсменам, их тренерам и наставникам дальнейших успехов и всего наилучшего.

Россияне показали результат 3 мин. 37,97 сек., установив рекорд чемпионатов мира. Российские спортсмены завоевали вторую награду в соревнованиях по плаванию на текущем чемпионате мира. Ранее серебряную медаль на дистанции 50 м брассом выиграл Пригода. Всего российские спортсмены, которые выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе, на данный момент завоевали 12 наград - 4 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые. В медальном зачете россияне занимают пятое место. Лидером медального зачета является команда Китая (12 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые медали). Чемпионат мира завершится 3 августа.