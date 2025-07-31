Тимошинина высказалась о невыходе в финал ЧМ в прыжках в воду с вышки

Выступающая в нейтральном статусе Юлия Тимошинина в эфире «Матч ТВ» объяснила неудачное выступление в полуфинале соревнований в прыжках в воду с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре проблемами со сном.

© Российская федерация прыжков в воду

Тимошинина по итогам пяти попыток набрала 246,95 балла и стала 16‑й в полуфинале. В финал вышли 12 спортсменок, в том числе Екатерина Беляева (293,00).

— Где‑то не смогла собраться до конца. У меня не все хорошо со сном, очень плохо спала. Видимо, все в целом, все так получилось. У меня проблемы со сном всю жизнь, просто сейчас это усугубилось. Я не сделала ничего, что бы я могла сделать, — сказала Тимошинина в эфире «Матч ТВ».

Финал в этой дисциплине пройдет позднее в четверг, начало — в 13:15 мск.

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