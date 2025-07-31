Бывший российский пловец рассказал о переезде в США

Бывший российский пловец Илья Сибирцев, выступающий за Узбекистан, рассказал о своём переезде в США.

– А что лично вам дал переезд в США?

– Я бы сказал, что всё. И в спорте, и в быту. Я стал другим человеком.

– В Америке сразу удалось адаптироваться в бытовом плане?

– Нет, поначалу было всё-таки тяжело. Когда живёшь по одному расписанию, одному распорядку дня, потом резко переходишь на другой режим – тяжело. Ощущения были такие, что меня закинули в стиральную машинку и включили режим быстрого отжима. Вот так прошёл мой первый год в США. Я крутился как белка, выживал. Но ни о чём не жалею, несмотря на трудности, это было моё лучшее решение в жизни.

– В будущем планируете жить в США? – Мне нравится в Америке, поэтому да, — сказал Сибирцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.