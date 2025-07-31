Почему российские пловцы отдают соперникам медали на чемпионате мира

"Мы просто дарим медали", — с досадой сказал главный по прыжкам в воду в нашей федерации Глеб Гальперин после заключительного синхронного прыжка с вышки Руслана Тернового и Никиты Шлейхера.

Понять эмоции титулованного спортсмена можно: наши ребята должны были творить историю — впервые за 14 лет забирать у китайцев золото в этой дисциплине. Отрыв был солидным — нужно было просто избежать грубых ошибок. Не получилось. Причем смазали прыжок, который на тренировках был самым стабильным.

Но там хотя бы была медаль. В соседнем сингапурском бассейне было куда грустнее — наши пловцы первые три дня тоже не могли забрать свое. На старте погорели в предвариловке двух "полтинников", не вышли в финал на кролевой эстафете 4 по 100, после — показали еще более обидные результаты. Кирилл Пригода, начавший утром "сотню" брассом с новым рекордом страны, к вечеру неожиданно потерял чемпионские секунды и на следующий день остается за пределом тройки призеров, попутно схватив дисквалификацию за технический брак.

Внтури не медленней

Еще один лидер команды Климент Колесников, заваливший кролевую эстафету, тоже не показал своего максимума на "сотне" на спине — проплыл хуже, чем в полуфинале. Сразу позади него осталась и новая звезда российского плавания Мирон Лифинцев — со скромными 52,51.

И в придачу дополнительное расстройство — еще один лидер команды Евгения Чикунова стала четвертой на 100-метровке брассом. Да, дистанция вдвое короче коронной, но время соперниц в целом позволяло ей рассчитывать на медаль.

Происходящее можно было бы объяснить тем, что наши пловцы отвыкли от мировых скоростей — последний раз на длинной воде на таком уровне они соревновались четыре года назад на Олимпиаде в Токио. Однако цифры показывают обратное: в апреле на отборочном чемпионате России и Колесников, и Лифинцев, и Чикунова — главные претенденты на медали Сингапура — плыли быстрее.

"Если честно — это кринж", — так оценила Чикунова свое время в финале "сотки", которую еще год назад, в условиях изоляции, она плавала на секунду быстрее.

Совместить тело с головой

Объяснение происходящему можно было бы найти в том, что наши пловцы промахнулись с функциональной подводкой к турниру. Но и это предположение тоже разбивается о цифры, конкретно — о секунды. Тот же Лифинцев уже на следующий день после неудачи в личном заплыве начал "феерить" в комбинированной эстафете, где плыл ту же дистанцию на спине: сначала показал отличный результат в полуфинале, а уже в борьбе за победу превзошел время чемпиона Сингапура Питера Кётце.

Топовые секунды — и у его напарников по золотой эстафете: Дарьи Клепиковой, Дарьи Трофимовой и того же Пригоды, который за час до победы в миксте взял серебро на "полтиннике". Этим он отбросил сомнения в том, что промахнулся с пиком формы, — в противном случае в предвариловке наш лучший барьерист точно не скинул бы полсекунды с национального рекорда.

Главный тренер сборной Андрей Шишин указывал на то, что за время нашего отсутствия на международной арене "мир уплыл", однако по факту он уплыл в рамках борьбы за выход в финал — плотность результатов действительно возросла, а вот топовые секунды в Сингапуре пока особо не двигаются: мировой рекорд только один — у гения Леона Маршана. В то время как наши спортсмены последние рекорды мира били именно в изоляции — и Чикунова, и Колесников установили их на внутренней арене в 2023 году.

Причина неудачного старта, вероятно, кроется в ином месте — в голове. Помимо физической готовности, у спортсменов должна еще быть и готовность ментальная. Понимают это и в тренерском штабе. "Из-за того, что мы очень мало были на международной арене, их немного колбасит по нервной системе", — сказал Шишин.

Ему вторит и спортивный директор федерации Сергей Фесиков.

"Победил тот, кто был сильнее психологически, — южноафриканец, на волне успеха после Всемирных студенческих игр. Ничего, ребят отпустило, Мирона отпустило. Ему 19, у него все впереди, главное, чтобы он эту уверенность ощущал и раскрывал потенциал. Он сегодня начал 24,60 — так еще никто в мире не начинал", — сказал он.

Поиски начались

Почему "отпустило" только сейчас — должен сказать квалифицированный психолог, его поиском в команде уже озаботились. Но предположение есть.

"Пока гром не грянет, мужик не перекрестится", — гласит известная русская пословица. По всей видимости, неудачи трех первых дней как раз и послужили для наших пловцов тем самым громом, который не оставил им маневра для рефлексии на тему своего выступления на чемпионате мира. Отступать им, как говорится, уже было некуда — страна ждала медалей. В таких ситуациях страх и переживания отходят на второй план.

Быть может, именно по этой причине в составе эстафетной команды не оказалось Колесникова — в Сингапуре он пока сам не свой. Именно психологически.

"Фигня какая-то началась — старческий маразм, — сказал он после шестого места на личной дистанции. — Раньше плаваешь, есть определенная цель — надо работать, и если проплыл плохо, то в голове уже мысли о том, что пора завязывать. Сейчас проще относишься. Чего расстраиваться? Выводы все равно я сделаю".

Выводы после этого чемпионата мира обещают сделать и тренеры наших спортсменов. Готовить тело к главному старту сезона мы, похоже, научились. Теперь осталось еще и голову. Чтоб не ждать очередного грома.