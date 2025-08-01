Венгерский пловец побил рекорд, принадлежавший россиянину Рылову

Олимпийский чемпион – 2024 венгерский пловец Хуберт Кош установил рекорд Европы на дистанции 200 м на спине в рамках чемпионата мира по водным видам спорта – 2025. Он проплыл дистанцию за 1.53,19.

Серебро на 200-метровке на спине завоевал южноафриканец Питер Кётце (1.53,36), бронзовую медаль выиграл представитель Франции Йоанн Ндойе-Бруар (1.54,62).

Ранее рекорд Европы принадлежал россиянину Евгению Рылову — 1.53,23. Он установил его на чемпионате страны в 2021 году.

Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025. Сингапур. Плавание. 200 м спина, мужчины:

1. Хуберт Кош (Венгрия) – 1.53,19.

2. Питер Кётце (ЮАР) – 1.53,36.

3. Йоанн Ндойе-Бруар (Франция) – 1.54,62.