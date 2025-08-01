Глава ФТАР оценил выступление российских штангистов на юношеском ЧЕ

Российские спортсмены на завершившемся в Мадриде юношеском первенстве Европы по тяжелой атлетике сумели добиться отличных результатов. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Винокуров.

"Поздравляю наших юных спортсменов и их тренеров с блестящим выступлением, я болел за атлетов, следил за результатами, со многими удалось пообщаться после выступлений, - рассказал Винокуров. - Соревнования в Мадриде показывают высокий уровень нашего резерва. Кроме этого, установлено сразу три рекорда Европы. При этом многие выступали на международных соревнованиях впервые".

"Мы смотрим на ребят с прицелом на Олимпийские игры 2032 года. Жаль, что не всем спортсменам удалось добраться до Мадрида - знаю, что они тоже могли бы показать достойный результат", - добавил глава ФТАР.

Российские спортсмены заняли итоговое второе место в медальном зачете чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 15 и до 17 лет, завоевав 14 медалей - 6 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых. Россияне в медальном зачете уступили только соперникам из Турции (7-8-7). Тройку лидеров замкнули украинцы (4-2-3).

Победителями турнира среди россиян стали Матвей Климов (до 15 лет, весовая категория свыше 88 кг) и Арсений Курочкин (до 17 лет, до 71 кг), серебряные медали на счету Сергея Луканина (до 17 лет, до 71 кг) и Александра Багаева (до 17 лет, до 94 кг), бронзовые награды завоевали Бейбулат Назиров (до 15 лет, до 65 кг), Евгений Бутузов (до 17 лет, до 60 кг), Сергей Плотников (до 17 лет, до 65 кг), Андрей Солопий (до 17 лет, до 88 кг) и Семен Караваев (до 17 лет, свыше 94 кг).

На счету россиянок четыре золотые и одна серебряная награды. Медали высшего достоинства завоевали Дарья Кузнецова (до 17 лет, до 69 кг), Варвара Кузьминова, (до 17 лет, до 77 кг), Полина Павлович (до 15 лет, до 63 кг) и София Врагова (до 17 лет, свыше 77 кг). Серебряную медаль выиграла Айсылу Нигматзянова (до 15 лет, до 58 кг).