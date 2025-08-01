Два россиянина вышли в финал ЧМ-2025 в прыжках с трехметрового трамплина

Российские прыгуны в воду Никита Шлейхер и Илья Молчанов пробились в финал чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта в прыжках с трёхметрового трамплина.

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Шлейхер в полуфинале набрал 427,7 балла и занял седьмое место, Молчанов (397,05) — 11‑е. Первым стал двукратный олимпийский чемпион китаец Ван Цзунъюань (547,3).

Финал в этой дисциплине состоится сегодня, 1 августа, начало — в 12:30.

Напомним, 29 июля Шлейхер в дуэте с Русланом Терновым стал серебряным призёром соревнований в Сингапуре в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.