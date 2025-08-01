Российский легкоатлет Данил Лысенко заявил, что ему не хватает эмоций на фоне отсутствия международных стартов.

Лысенко 28 лет, он серебряный призер чемпионата мира-2017 по прыжкам в высоте. В июле он установил лучший в мире результат сезона-2025 (2,35 метра).

«Немного эмоций не хватает от отсутствия международных стартов. Такие положительные эмоции я испытал на недавнем Кубке сильнейших спортсменов в Беларуси. Спасибо федерации, что она нас мотивирует финансово, соревнования становятся с каждым годом все лучше и лучше, организация соревнований растет», – заявил Лысенко.

Россияне отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (World Athletics) с 2022 года.