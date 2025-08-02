Кристина Ильиных заняла седьмое место в прыжках в воду с трамплина 3 м, победила китаянка
Прыгунья в воду Кристина Ильиных стала седьмой в финале прыжков с трамплина высотой 3 м на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Спортсменка набрала 310,30 балла.
Победу одержала китаянка Ивэнь Чэнь с результатом 389,70 балла. Второе место заняла ещё одна представительница Китая Цзя Чэнь (356,40). Тройку призёров замкнула итальянка Кьяра Пеллакани (323,20).
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Прыжки в воду.
Женщины. Трамплин 3 м. Результаты:
Ивэнь Чэнь (Китай) — 389,70 балла.
Цзя Чэнь (Китай) — 356,40.
Кьяра Пеллакани (Италия) — 323,70.
Лена Хенчель (Германия) — 321,60.
Саяка Миками (Япония) — 320,15.