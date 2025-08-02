Кристина Ильиных заняла седьмое место в прыжках в воду с трамплина

Прыгунья в воду Кристина Ильиных стала седьмой в финале прыжков с трамплина высотой 3 м на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Спортсменка набрала 310,30 балла.

© Чемпионат.com

Победу одержала китаянка Ивэнь Чэнь с результатом 389,70 балла. Второе место заняла ещё одна представительница Китая Цзя Чэнь (356,40). Тройку призёров замкнула итальянка Кьяра Пеллакани (323,20).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Прыжки в воду.

Женщины. Трамплин 3 м. Результаты:

Ивэнь Чэнь (Китай) — 389,70 балла.

Цзя Чэнь (Китай) — 356,40.

Кьяра Пеллакани (Италия) — 323,70.

Лена Хенчель (Германия) — 321,60.

Саяка Миками (Япония) — 320,15.