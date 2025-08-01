Куда пропал лучший пловец Сингапура, побеждавший самого Фелпса?

Джозеф Шулинг мог бы выступать на водном чемпионате мира – 2025, но был отстранён за употребление наркотиков.

© Чемпионат.com

Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025 проходит в Сингапуре. И хотя плавание в этом городе-государстве любят, болеть им особо не за кого, участие сингапурских атлетов в турнире скорее номинальное. Но вообще-то у этой маленькой страны совсем недавно была своя суперзвезда.

Победа Джозефа Шулинга на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016-м – едва ли не главная сенсация в истории олимпийского плавания. Вчерашний юниор разнёс на элитной дистанции 100 м баттерфляем таких мастодонтов, как Чад Ле Кло, Ласло Чех и Майкл Фелпс. Причём Фелпс был его кумиром.

Во многом на фоне той удивительной победы Сингапур и заинтересовался идеей провести у себя водный чемпионат мира. Грустно только, что самого Шулинга на нём нет, причём совсем не по спортивным причинам.

Сенсационная победа

Вы наверняка помните ту самую 100-метровку баттерфляем на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Спортивный путь великого Майкла Фелпса закончился досадным поражением. И ладно бы он проиграл извечному сопернику Чаду Ле Кло. Но нет, его обошёл 21-летний пловец из Сингапура Джозеф Шулинг, о котором до старта Игр знали только самые дотошные эксперты. Да и они едва ли верили в парня, который на ЧМ-2015 в Казани с большим трудом добрался до бронзы в отсутствие Фелпса.

Однако в Бразилии Шулинг рвал и метал. Серьёзность намерений парня стала понятна уже по предварительным заплывам, где Джозеф был на голову сильнее всех. Не дал он в себе засомневаться и в полуфинале, выдав такую скорость, что, следуя за ним, в финал по времени добрались сразу пять представителей его заплыва. И всё же казалось, что в финале всё встанет на свои места. Пока Джозеф тратил силы в мало что значивших заплывах, реальные претенденты на победу спокойно готовились разыграть золото.

Но не тут-то было! Просто пересмотрите ту 100-метровку: сразу три серебряные награды против одного золота Шулинга. Фелпс, Ле Кло и Чех выжали из себя все соки – однако достать парня не смогли. То была первая золотая медаль для Сингапура не только в плавании, но и вообще на Олимпиадах!

Юноша против своего кумира

Ещё больше кинематографичности этой истории добавила фотография, появившаяся в Сети через некоторое время – на ней 13-летний Джозеф вместе с Фелпсом. Американец тогда залетал в Сингапур по пути на Олимпиаду в Пекин, где сотворил немыслимое – взял сразу восемь золотых медалей. Маленький Шулинг тогда радовался самой возможности быть рядом с живой легендой и едва ли представлял себе, что всего через восемь лет уделает его на другой Олимпиаде. Хотя именно встреча с Фелпсом изменила жить сингапурца. Юноша настоял на том, что нужно переехать, и уже через год с родителями отправился во Флориду для того, чтобы работать с лучшими наставниками. Ещё через два года Джозеф стал чемпионом Игр Юго-Восточной Азии и квалифицировался на Олимпиаду в Лондоне. Правда, в 17 лет о соперничестве с Фелпсом речи даже не шло – только 26-е место.

Зато дальше результаты шли по нарастающей. Победа на Азиатских играх, серебро на престижных Играх Содружества, медаль казанского ЧМ-2015. В Бразилию Шулинг летел хоть и тёмной лошадкой, однако совсем уж случайной его победу назвать нельзя. Хотя в его родном Сингапуре реакция была невероятной. Дома Джозефа встречали как национального героя, устроив огромный чемпионский парад в его честь. Сингапурские власти выплатили Шулингу за победу миллион местных долларов ($ 753 тыс.). Десятки тысяч людей заполонили улицы, чтобы поприветствовать своего героя.

Наверняка все они ждали от Шулинга новых побед в будущем, всё-таки в плавании 21 год – это только старт большой карьеры. Но, увы, кроме успехов на азиатских региональных стартах, побед у Джозефа не было.

Ошибка, стоившая карьеры

Более того, два года назад карьера Шулинга де-факто прервалась крайне неприятным образом. Джозеф в 2022-м признался в употреблении наркотиков во время соревнований во Вьетнаме. Допинг-проба главной звезды спорта азиатской страны оказалась чистой, но он вместе с ещё двумя пловцами из Сингапура решил во всём признаться сам. Спортсмен в тот момент проходил обязательную двухгодичную службу в армии. В «продуктовый набор» солдата Сингапура входит медицинский каннабис, который он и решил принять во время Игр Юго-Восточной Азии во Вьетнаме.

«Я поддался минутной слабости после того, как пережил очень тяжёлый период в жизни. Я совершил ошибку и отвечаю за то, что сделал», – рассказывал олимпийский чемпион.

За курение марихуаны НОК Сингапура оштрафовал пловца на $ 7 тыс., но что важнее – Шулинг получил условный запрет на тренировки и участие в соревнованиях на два года. Также Джозефа обязали пройти специальный курс реабилитации. И дело тут не только в запрете на наркотики со стороны ВАДА. Сингапур очень ревностно относится к борьбе с психотропными веществами, к примеру, за их нелегальную контрабанду может грозить смертная казнь. Поэтому такая история с лучшим спортсменом страны воспринималась очень эмоционально. Однако люди его простили. В социальных сетях тысячи сингапурцев поддержали Шулинга. Болельщики считали, что спортсмены не заслужили столь серьёзного наказания, тем более что партнёры Джозефа по сборной – Аманда Лим и Теонг Цен Вэй – обошлись без отстранения.

Шулинг официально не завершил карьеру, но едва ли появится в соревновательном бассейне после столь долгой паузы. А без него сингапурскому плаванию тяжко – бо́льшая часть сборной, попавшая на ЧМ по домашней квоте, – это любители, сочетающие соревнования по плаванию с водным поло, синхронным (артистическим) плаванием и даже прыжками в воду. И кто знает, как бы выступил перед родными трибунами Джозеф.