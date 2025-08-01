Пловчиха Клепикова установила рекорд России

Дарья Клепикова заняла пятое место на 100 м в/c на ЧМ-2025, установив рекорд России
20-летняя российская пловчиха Дарья Клепикова заняла пятое место в финальном заплыве на дистанции 100 м вольным стилем в рамках чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта. Она установила рекорд России (52,98), первой выплыв из 53 секунд.
Победительницей стала нидерландская пловчиха Маррьет Стейнберген (52,55), серебро — у представительницы Австралии Молли O Каллахан, тройку призёров замкнула американка Торри Хаске.
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 100 м в/c. Финал:
- Маррьет Стейнберген (Нидерланды) - 52,55.
- Молли O Каллахан (Австралия) — отставание 0,12.
- Торри Хаске (США) +0,34.
- Мила Ван Вийк (Нидерланды) + 0,36.
- Дарья Клепикова (Россия) - 0,43.
Главное сейчас