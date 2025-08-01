Чикунова выступала на ЧМ с тяжелой болезнью

Пловчиха Евгения Чикунова рассказала о недомогании, которое испытывает во время чемпионата мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре, отметив, что оно влияет на её состояние во время соревнований. Чикунова завоевала серебряную медаль в заплыве на 200 м брассом.

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