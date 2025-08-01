Трагедия самой талантливой пловчихи России. Чикуновой катастрофически не везет

Сможет ли Евгения преодолеть все неудачи и забрать то, что должно принадлежать ей?

Как же несправедливо судьба обходится с рекордсменкой мира в брассе Евгенией Чикуновой! Столько барьеров, сколько пришлось ей преодолеть за свою не такую и долгую карьеру, даже выдумать сложно. Если представить идеальный вариант, то российской пловчихе всё должно вернуться сторицей на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. Но как же до этого далеко!

В апреле 2019 года 14-летняя Чикунова в Москве сенсационно выиграла чемпионат России среди взрослых на дистанции 200 м брассом. Она опередила Марию Темникову и на тот момент пятикратную чемпионку мира – великолепную Юлию Ефимову. По всем законам жанра на чемпионат мира в Кванджу должна была ехать юная Чикунова, однако тогдашний главный тренер сборной России Сергей Чепик заявил, что поедет Ефимова. А новой чемпионке России нужно ещё набраться опыта на юниорских турнирах.

Ефимова тогда в Кванджу красиво выиграла золото на 200 м и избавила тренерский штаб от необходимости в очередной раз объясняться. Победителей не судят.

Спустя пару лет Чикунова уже в статусе безоговорочного лидера женской сборной России в брассе отправилась на Олимпиаду в Токио. Она повзрослела, набралась опыта, всем и всё доказала своими результатами. И вроде бы ей даже на руку сыграло то, что Игры-2020 из-за пандемии коронавируса перенесли на год. Но два четвёртых места на главном старте в карьере – это трагедия. Которую Женя вспоминает до сих пор.

В 16 лет поражения забываются быстро, особенно когда впереди вырисовываются блестящие перспективы. Чикунова только набиралась сил, чтобы разрывать всех соперниц на будущих главных турнирах, и главное – на Олимпиаде в Париже. Она могла там стать главной звездой. Но после 24 февраля 2022 года всё изменилось.

Российские пловцы, как и все остальные спортсмены, оказались отстранены от всех международных турниров и запреты в клетке. Даже в таких условиях Чикунова развивалась. И в апреле 2023 года на чемпионате России в Казани установила феноменальный мировой рекорд на коронной дистанции: 200 м брассом она проплыла за 2.17,55! Почти полторы секунды она сняла с предыдущего достижения южноафриканки Татьяны Скунмакер, установленного на Играх в Токио.

Но в Фукуоку, где проходил чемпионат мира – 2023 по водным видам спорта, ни Евгению, ни кого-то ещё из россиян не пустили.

Олимпиада в Париже тоже прошла мимо. Чикунова, а также остальные российские звёзды плавания утверждали, что они осознанно не подавали заявки на нейтральный статус. Возможно, кто-то и делал это из убеждений, однако большинство точно заставили так говорить. Параллельно с Играми-2024 проходил Кубок России, на котором Евгения превзошла результаты триумфаторов Парижа на дистанциях 100 и 200 м брассом.

Глава на тот момент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что на внутренних турнирах в ближайшие четыре года Чикунову официально будут объявлять «двукратной победительницей чемпионок Олимпийских игр». К счастью, этот бред довольно быстро забылся. И постепенно границы открылись. На ЧМ-2025 в Сингапуре была допущена полноценная команда, включая возможность участия в эстафетах.

Чикунова с тренером Виттой Новожиловой все силы бросили на подготовку к турниру. И подошли к нему в отличной форме. Но все карты смешала болезнь. Началось всё с того, что сборная США на тренировочном сборе подхватила ротавирус и привезла его в Сингапур. Евгения предположила, что сама она подцепила болезнь через зараженную воду в бассейне.

И вместо практически гарантированного триумфа Евгения Чикунова проиграла американке Кейт Дугласс главный для российских болельщиков и для себя финал ЧМ-2025. Сможет ли она преодолеть все неприятности, которые возникают в её карьере? Ведь такое может сломать кого угодно.

Хочется верить, что не Женю. Её всего-то 20 лет. Всё ещё впереди?