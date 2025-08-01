Российская пловчиха Чикунова завоевала серебро ЧМ

Российская пловчиха Евгения Чикунова завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре на дистанции 200 метров брассом. Об этом пишет ТАСС.

Спортсменка показала результат в 2 минуты 19,96 секунды. При этом победу одержала американка Кейт Дуглас, преодолевшая дистанцию за 2 минуты 18,50 секунды.

При этом перед финальным заплывом спортсменка сообщила журналистам, что у нее диагностировали ротавирусную инфекцию. Несмотря на это, россиянка осталась довольна своими результатами, полученными на фоне состояния.

"Было все самое худшее, что можно было представить. Меня успокаивал врач перед предварительным заплывом", – поделилась пловчиха.

Чикунова отметила, что пыталась лечиться, но улучшения не наступали в течение двух дней. Также она предположила, что заражение произошло через воду в бассейне, поскольку если бы виной стала вода в отеле, то заболели бы и другие спортсмены.

Ранее пловцы из России победили в смешанной эстафете 4×100 метров на ЧМ по водным видам. В команде выступили Дарья Трофимова, Дарья Клепикова, Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев. Они показали результат в 3 минуты 37,97 секунды, опередив спортсменов из Китая, результат которых составил 3 минуты 39,99 секунды.

До этого на состязании был дисквалифицирован пловец Кирилл Пригода по итогам официального заплыва на дистанции 100 метров брассом. Россиянин занял четвертое место с результатом 59,01 секунды, но тот был аннулирован за нарушение правил прохождения дистанции. В чем заключается нарушение, неизвестно.