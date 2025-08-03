Пловец Колесников стал чемпионом мира на дистанции 50 м на спине

Российский пловец Климент Колесников завоевал золотую медаль на завершающемся в Сингапуре чемпионате мира по водным видам спорта.

© Российская Газета

В воскресенье прошел финальный заплыв на дистанции 50 м на спине, где Колесников был среди фаворитов. Также в заплыве принимал участие россиянин Павел Самусенко.

Колесников уверенно промчался по дорожке и финишировал первым с результатом 23,68 секунды. Самусенко показал одинаковый результат с представителем ЮАР Питером Кетце - 24,17. Эти спортсмены разделили второе место.