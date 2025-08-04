Чемпион мира по плаванию Колесников рассказал о своей мечте

Рекордсмен и чемпион мира по плаванию Климент Колесников со временем хотел бы приобрести автомобиль Porsche 911. Об этом он рассказал ТАСС.

Колесников на завершившемся 3 августа чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре завоевал две золотые медали - на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете.

"Я очень хочу Porsche 911, - сказал Колесников о своей материальной мечте. - В детстве я мечтал о "Мерседесе", но сейчас очень хочу Porsche 911. Если говорить об автомобилях, то это моя мечта номер один".

Спортсмен отметил, что пока далек от того, чтобы ее реализовать.

"Еще надо хорошо поработать", - сказал он.

Колесникову 25 лет, он является двукратным олимпийским призером, трехкратным призером чемпионата мира 2019 года, шестикратным победителем чемпионатов мира на короткой воде. Ему принадлежит рекорд мира на дистанции 50 м на спине.