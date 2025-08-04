Марафонцы умерли во время соревнований на открытой воде в Нижнем Новгороде

Два марафонца скончались за неделю во время соревнований на открытой воде в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

26 июля Дмитрий Ионов, житель Москвы, обратился за помощью к спасателям на завершающем этапе заплыва X-WATERS Volga. Они подняли его на лодку, но когда он вышел из воды, то потерял сознание. Медики пытались провести реанимационные мероприятия, но не смогли спасти его жизнь.

В ходе соревнований IRONSTAR 113 NIZHNY NOVGOROD, которые прошли 3 августа, произошла аналогичная ситуация. Многократному чемпиону России по зимнему плаванию Андрею Пуляеву стало плохо на финише водной части триатлона. Спасатели оперативно доставили его к бригаде скорой помощи, которая незамедлительно начала реанимационные мероприятия. Однако их усилия также не принесли результата.

Спортсмен имел достаточный опыт и подготовку, ранее он уже участвовал в соревнованиях по триатлону. Как и все остальные участники, он прошел медицинское обследование, чтобы получить допуск к соревнованиям.

Ранее во время матча в Подольске футболист Артем Калмыков внезапно потерял сознание и упал на поле. Реанимационные мероприятия не помогли, спортсмен скончался.