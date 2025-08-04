Мамиашвили оценил выступление российских борцов на юниорском ЧМ в Афинах

Олимпийский чемпион и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в разговоре с «Матч ТВ» подвел итоги юниорского чемпионата мира U17 по спортивной борьбе в Греции.

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Турнир прошел с 28 июля по 3 августа в Афинах. Обладателями золотых медалей стали Давид Дзебисов (ВБ, до 92 кг) и Магомедрасул Омаров (ВБ, до 110 кг). Бронзовые медали в активе Полины Бочкаревой (ЖБ, до 49 кг), Алины Бароевой (ЖБ, до 57 кг), Залины Тотровой (ЖБ, до 61 кг) и Лилии Ермохиной (ЖБ, до 65 кг). Ибрагима Велиуллова (ВБ, до 45 кг), Ислама Рабаданова (ВБ, до 48 кг), Джамала Бакаева (ВБ, до 51 кг), Чингиса Сарыглара (ВБ, до 55 кг) и Иссы Зангиева (ВБ, до 80 кг).

— Детальные итоги подведут главные тренеры на этой неделе. По приезде мы соберемся. Прошлые годы этот возраст у нас оставался без золотых медалей, сегодня 2 золота: 92 кг и в тяжелом весе. Определенный прогресс, хотя у нас семь человек с медалями — только вольная борьба.

Девочки, конечно, пока на этом уровне не выдерживают конкуренцию за золотые медали, но тем не менее определенные тенденции в качестве явно просматривается. Призовые места, которые они занимают, дают повод надеяться на то, что мы при определенных условиях будем способны конкурировать даже с азиатскими спортсменками.

— Отстранение сильно сказывается?

— К огромному сожалению, здесь масса других проблем, которые сказываются на динамике развития спортсменов такого возраста: это и количество учебно‑тренировочной работы в конкурентной среде, и выезды на мероприятия, где можно анализировать и давать оценку сегодняшнему состоянию спортсмена. Но это и, конечно, каждый раз психологическая устойчивость и чувство международного ковра, того ажиотажа. В этом направлении, конечно, нужно усиливать наши возможности.

— Можно ли сказать, что возвращение получилось хорошим?

— Да, тем более это юниорский возраст. Тот возраст, который особенно подвержен, психика молодого человека, ребенка иногда подвержена тому, чтобы быть нестабильной. Поэтому, конечно, хочется отметить и работу тренеров. Спасибо им огромное. Я надеюсь, что все потихонечку стабилизируется, — сказал Мамиашвили «Матч ТВ».

Спортсмены выступали под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).