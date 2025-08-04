Российские легкоатлеты завоевали пять медалей на международном турнире

Российские легкоатлеты завоевали две золотые медали на турнире в Нигере.

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В международном Кубке Сахель приняли участие пять российских легкоатлетов. На соревнованиях также выступали спортсмены из Нигера, Буркина-Фасо, Мали, Мавритании и Чада, входящих в африканский регион Сахель.