Тренер сборной России по джиу‑джитсу рассказал о сложностях с получением виз

Главный тренер сборной России по джиу‑джитсу Георгий Куковеров в эфире «Матч ТВ» рассказал о сложностях с получением виз для участия в соревнованиях на территории стран Евросоюза.

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В сентябре 2022 года Международная федерация джиу‑джитсу приняла решение допустить российских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе.

— С учетом трудностей получения визы, значит ли, что на любое соревнование по любому виду спорта на территории Евросоюза для нас создают большую проблему, а за его пределами проблем нет?

— Теоретически, да. Не владею статистикой по всем видам спорта, а по джиу‑джитсу однозначно. Очень проблематично получить визы. Даже если федерация джиу‑джитсу какой‑либо европейской страны очень благосклонна, выполняет все наши пожелания, как только подаешь документы в визовый центр, тут начинаются проблемы, — сказал Куковеров в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».